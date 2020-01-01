اقتصادية دبي تبدأ إعادة فتح المراكز التجارية وفق خطة محددة

جهينة نيوز:

اعتمدت اقتصادية دبي، خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في الإماراة، وذلك بعد اتخاذ إجراءات عزل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت وثيقة صادرة عن اقتصادية دبي وجرى توزيعها على الأطراف المعنية في قطاعات الأعمال، أنه سيسمح للمنشآت في المراكز التجارية بالعمل مدّة 10 ساعات يومياً، على ألا تزيد مدة وجود المستهلكين داخل المنشأة عن 3 ساعات، مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتضمن التباعد الاجتماعي والتعقيم وغيرها.

وكشفت عن أنه جرى استثناء عدد من المنشآت خلال المرحلة الأولى لخطة إعادة الفتح، وتتضمن أنشطة النوادي الرياضية والجيم، وغرف الملابس وغرف الصلاة والسينما ومراكز الترفيه العائلي ومناطق الألعاب للأطفال في المولات التجارية، حيث لن تعيد نشاطها خلال المرحلة الأولى.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمراكز التجارية، والتي من بينها التعقيم مدة 24 ساعة فضلاً عن وضع كاميرات حرارية للكشف عن الإصابات المحتملة على بوابات المراكز، وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات وتخصيص غرف للعزل في المولات لعزل الحالات المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك تنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا، وضرورة التعقيم والاهتمام بالنظافة لمنع انتشار المرض بين المتسوقين.

وتشترط خطة إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في دبي، الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية التي يجب على كل قطاع اتباعها، ومن المتوقع الإعلان عن موعد الترتيب الزمني للخطة خلال أيام.