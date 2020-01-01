جهينة نيوز:

الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة سليمان العيسى الأدبية للأطفال

أعلنت منظمة طلائع البعث عن أسماء الطليعيين الفائزين بمسابقة الشاعر سليمان العيسى التي شملت الأدباء الأطفال من جميع المحافظات ضمن فئتي القصة والشعر.

وفاز بالمركز الأول عن فئة القصة بتول الحسن من فرع حماة للطلائع ونالت أفنان وردة من فرع ريف دمشق المركز الثاني مناصفة مع زينب أسعد من فرع اللاذقية بينما تقاسمت الجائزة الثالثة غزل محمود من فرع دمشق وشام سامر خيتي من فرع ريف دمشق وحلا كيوان من فرع السويداء.

وفي مجال الشعر نالت رهام المطر من فرع الحسكة الجائزة الأولى وتقاسم الثانية صالح المحمود من فرع حمص وعبود عبود من فرع حماة وجاءت ثالثة طيبة شحيتان من فرع دير الزور مناصفة مع على جاكيش من فرع حماة.

وقالت المشرفة على المسابقة الأديبة أميمة ابراهيم رئيسة مكتب الثقافة في منظمة طلائع البعث في تصريح لوكالة "سانا" إن الفعالية تدل على مستقبل أطفالنا الواعد تربوياً ووطنياً وثقافياً لذلك كان الحرص على أن تصدر لجنة التحكيم نتائجها بصورة عادلة ومنضبطة حسب تسلسل المواهب الحقيقية لتشجيع الأطفال في ظل هذه الظرف ومكوثهم في المنازل