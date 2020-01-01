أمطار متوقعة اليوم وغداً منخفض خماسيني

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض لتصبح قريبة من معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقّعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحوّل إلى غائم أحياناً خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وحبّات البرد وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية بينما تسيطر الأجزاء السديمية المغبرة على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما غداً، فتتأثر البلاد بمنخفض خماسيني حيث يكون الجو مغبراً مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات موحلة ابتداء من المناطق الغربية مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة .

درجات الحرارة المتوقعة أيام..

الخميس الجمعة السبت

دمشق 25 /13 24 /12 22 /10

القنيطرة 23 /8 22 /8 20 /7

درعا 24 /12 23 / 12 21 /10

السويداء 23 /11 22 /11 20/ 9

حمص 22 /10 22 /10 19 /9

حماة 23 /10 23 /10 20 /9

الحسكة 24 /12 22 /12 21 /10

اللاذقية 22 /13 21 /13 20 /12

طرطوس 23 /10 22 /10 21 /10

حلب 25 /12 22 /11 20 /10

ادلب 23 /11 21 /10 20 /9

دير الزور 28 /18 25 /16 23 /16

الرقة 28 /17 27 /15 25 /15