واشنطن تلوح بإجراءات جديدة لـ"إصلاح" منظمة الصحة العالمية

جهينة نيوز:

واصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجومه على منظمة الصحة العالمية على خلفية تعاملها مع فيروس كورونا، مشيراً إلى أن واشنطن قد تواصل تعليق تمويلها للمنظمة في مسعى لإصلاحها.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها بومبيو لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، مساء الأربعاء، رداً على سؤال عمّا إذا كان يعدّ مسؤولي منظمة الصحة العالمية عاجزين عن الاستجابة للهموم الأمريكية.

وقال بومبيو: نعم، هذا صحيح بل وأكثر من ذلك.. ربّما لن تعود الولايات المتحدة لتقديم أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لمنظمة الصحة العالمية، مضيفاً: قد نحتاح إلى إصلاح أكثر جذرية، في إشارة ضمنية إلى تغيير قيادة المنظمة.