كوستا يصدم زميله رونالدو باختياره للأفضل

جهينة نيوز:

اعتبر الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا هو أفضل لاعب حاليا في فريقه يوفنتوس الإيطالي الذي يضم أفضل لاعب في العالم 5 مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال كوستا في حوار مباشر مع متابعيه على موقع "إنستغرام": "أفضل لاعب في يوفنتوس، هو باولو ديبالا، ثم بالطبع هناك رونالدو".

وقدم ديبالا موسما جيدا مع "السيدة العجوز" قبل إصابته بفيروس كورونا المستجد مع شريكته، فسجل 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 24 مباراة في "الكالتشيو"، و3 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي.

ويحمل ديبالا البالغ 26 عاما ألوان "بيانكونيري" منذ 2015 وأحرز معه لقب الدوري المحلي أربع مرات متتالية.

في المقابل، يتصدر رونالدو البالغ 35 عاما ترتيب هدافي يوفنتوس ضمن الدوري مع 21 هدفا، ليحتل حامل اللقب صدارة الترتيب أمام لاتسيو، قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي بسبب فيروس كوفيد-19.

وبعد قدوم رونالدو من ريال مدريد الإسباني، تقلص حجم مشاركات كوستا البالغ 29 عاما، لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق، في التشكيلة الأساسية للمدرب ماوريسيو ساري.

المصدر: أ ف ب