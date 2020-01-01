بسبب “كورونا” إجراءات جديدة لإثبات هلال شهر رمضان المبارك اليوم

جهينة نيوز:

أكد كتاب وجهه القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معراوي إلى وزارة العدل إن رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الخميس سوف تقتصر على المختصين وأعضاء الجمعية الفلكية، علماً أن التماس هلاا الشهر الفضيل فرض كفاية على المسلمين في حال قام به البعض سقط عن الآخرين.

وأرجع الكتاب الذي نشرته “الوطن” أن هذا الإجراء جاء نظراً للظروف الصحية الحالية والإجراءات المتعلقة بمحاصرة وباء كورونا”، مؤكداً بأن المرجع في رؤية هلال الأشهر القمرية هو المحكمة الشرعية في دمشق “بما في ذلك هلال شهر رمضان المبارك” دون غيره وفقاً للمادة ٤٨٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية.

واعتاد المواطن السوري متابعة بث مباشر تلفزيوني للقاضي الشرعي الأول معرواي مع

وعدد من المختصين في الشريعة الإسلامية والجمعية الفلكية في كل عام لإثبات هلال الشهر المبارك بعد رصد الهلال سواء بالعين المجردة أم عن طريق الفلك ووتبعه في الدول العربية والمجاورة.