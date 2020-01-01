الصين و ايران في المقدمة و روسيا و الولايات المتحدة في ذيل قائمة التعافي من كورونا

جهينة نيوز:

تتفاوت نسبة الوفيات و نسبة الشفاء من كوفيد-19 بين دولة و اخرى بشكل كبير و ربما في بعض الحالات سببها تاريخ بدء انتشار المرض في حين تتفاوت بين دول اخرى ربما بسبب ارتفاع اعداد المسنين دون معلومات عن السبب و تتصدر قائمة أكثر الدول ر تضرراً بنسب الشفاء كل من الصين و ايران و المانيا فيما تتخلف كل من روسيا و الولايات المتحدة الامريكية علماً بأن الاصابات في روسيا بدأت تظهر بوقت متأخر نسبيا فيما لم يصدر احصائيات رسمية من بريطانيا عن عدد المتعافين و يذكر ان هناك تفاوت ايضاً في نسبة الوفيات حيث كانت روسيا الاقل تسجيل للوفيات و كذلك تركيا و المانيا.

و فيما يلي قائمة بأكثر نسبة شفاء بين اكثر الدول تضرر من فيروس كورونا بحسب الاحصائيات المعلنة رسمياً:

- الصين وصلت نسبة شفاء المرضى من فيروس كورونا في الصين الى 93,1% اثر تعافي 77151 شخص من المصابين البالغ عددهم 82,788 مصاب فيما كانت نسبة الوفيات في الصين 5,59% حيث توفي 4632 شخص.

- ايران احتلت المرتبة الثانية حيث وصلت نسبة الشفاء من المرض الى 73,39% اثر تعافي 63113 شخص من المصابين البالغ عددهم 85996 شخص فيما كانت نسبة الوفيات في ايران 6,26% حيث توفي 5391 شخص.

- المانيا بلغت نسبة الشفاء 66,23% اثر تعافي 99400 شخص من عدد الاصابات البالغ 150062 مصاب فيما كانت نسبة الوفيات 3,49% حيث توفي 5250 شخص.

- البرازيل كانت نسبة الشفاء 53,16% اثر تعافي 24325 شخص من اجمالي الاصابات البالغ عددهم 45757 شخص و نسبة الوفيات كانت 6,53% حيث توفي 2906 اشخاص.

- اسبانيا كانت نسبة الشفاء من المرض 41,22% اثر تعافي 85915 شخص من اجمالي الاصابات البالغ عددهم 208389 اصابة و نسبة الوفيات كانت 10,42% حيث توفي 21717 شخص.

- ايطاليا بلغت نسبة الشفاء حتى الآن 29,11% اثر تعافي 54543 شخص من اجمالي الاصابات البالغ عددهم 187327 اصابة فيما كانت نسبة الوفيات 13,39% حيث توفي 25085 شخص.

- فرنسا سجلت نسبة شفاء وصلت الى 25,43% اثر تعافي 40657 شخص من اجمالي الاصابات البالغ عددهم 159877 اصابة و اما نسبة الوفيات كانت 13% حيث توفي 21340 شخص.

- تركيا نسبة تعافي وصلت الى 16,70% اثر تعافي 16477 شخص من اجمالي المصابين البالغ عددهم 98647 اصابة و اما الوفيات كانت نسبتها 2,40% حيث توفي 2376 شخص.

- الولايات المتحدة الامريكية كانت نسبة الشفاء 9,9% اثر تعافي 83464 شخص من اجمالي الاصابات البالغ عددهم 842167 اصابة و نسبة الوفيات 5,59% حيث توفي 47123 شخص.

- روسيا سجلت نسبة شفاء وصلت الى 7,62% حيث تعافى 4420 شخص من اجمالي المصابين البالغ عددهم 57999 اصابة و نسبة الوفاة كانت 0,88% اثر وفاة 513 شخص لتكون اقل نسبة وفيات بين الدول الاكثر تضرراً.