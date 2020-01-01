"بومبيو" يُجدد دعمه لمشروع ضم الضفّة

جهينة نيوز:

اعتبر وزير الخارجية الأمريكية "مايك بومبيو" أن قرار تنفيذ إجراءات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل يعود اتخاذه إلى تل أبيب.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مقر الخارجية الأمريكية: (بالنسبة لضم الضفة الغربية، فهذه القرارات سيتخذها الإسرائيليون في نهائية المطاف، في النهاية هذا القرار يعود إلى إسرائيل، وسنعمل معها بشكل وثيق لإبلاغها بموقفنا في أجواء خاصة).

وأعرب بومبيو عن سعادته من تشكيل ما أسماه ب(حكومة متكاملة) في الأراضي المحتلة بعد التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع بين رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو"، وزعيم ما يُسمى بتحالف "أزرق-أبيض" ورئيس مجلس النواب "بيني غانتس".

وأعلن نتنياهو في شهر أيلول من العام 2019، عن خطته الخاصة بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية، كما أكد في كانو الأول من العام الماضي عزمه في الحصول على الاعتراف الأمريكي بسيادة كيان الاحتلال على غور الأردن.