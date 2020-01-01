أكثر من 557 ألف طالب سجلوا في امتحانات الشهادات العامة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التربية أن إجمالي عدد الطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة دورة عام 2020 الأولى بلغ 557345 طالب وطالبة.

وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية "يونس فاتي" في تصريح لوكالة "سانا" أن الطلبة المسجلين توزعوا على 301145 لشهادة التعليم الأساسي، و210024 للثانوية العامة، و4499 للإعدادية الشرعية، و1824 للثانوية الشرعية، و39853 للثانوية المهنية، مُشيراً إلى أن عدد المسجلين خلال فترة استئناف التسجيل يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين ممن لم تسمح لهم ظروفهم بالتسجيل خلال الفترة الأولى وصل إلى 12936 طالب وطالبة في جميع المحافظات، منهم 5197 لشهادة التعليم الأساسي، و6045 طالباً للثانوية العامة، و18طالباً للثانوية الشرعية، و1676 طالباً للشهادة الثانوية المهنية.

وأضاف فاتي أن عدد الطلاب المسجلين خلال فترة التسجيل الأولى بلغ 544409 طلاب في كافة المحافظات، 295948 منهم لشهادة التعليم الأساسي، و203979 للثانوية العامة، و4499 للإعدادية الشرعية، و 1806 للثانوية الشرعية، و38177 للثانوية المهنية.

وأعلنت وزارة التربية في وقت سابق عن فتح التسجيل يومي 20 و21 من الشهر الجاري للطلبة الراغبين ممن لم تسمح لهم ظروفهم بالتسجيل سابقاً لامتحانات الثانوية والتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية بصفة دراسة حرة.