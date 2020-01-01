البنتاغون يُعيد فتح سيناريو النووي الكوري الشمالي

جهينة نيوز:

ادّعت وزارة الدفاع الأمريكية بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لديه سيطرة تامة على الأسلحة النووية في بلاده، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

من جهته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" في مقابلة مع تلفزيون "فوكس نيوز" إن بلاده تتابع عن كثب المعلومات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

وأضاف أوبراين: (إن كوريا الشمالية مجتمع مغلق للغاية، ولا توجد صحافة حرة هناك، إنهم يقدمون معلومات قليلة عن أشياء كثيرة، بما في ذلك وعن صحة كيم جونغ أون، نحن نراقب عن كثب تطور الأحداث".

هذا وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية يوم أمس، أن الأنباء المتعلقة بتعرض الزعيم الكوري الشمالي لمشاكل صحية خطيرة غير صحيحة.