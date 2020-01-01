توقّعات بانتهاء الحرب في اليمن خلال أيام

جهينة نيوز:

أعدت مؤسسة "جيمس تاون" الأمريكية لتحليل السياسات الاستراتيجية للدول، تقريراً يتحدث عن نهاية قريبة للحرب المستمرة في اليمن خلال الأيام القادمة، وعن تراجع النفوذ الإيراني في تلك المنطقة.

ويرى التقرير أن تدخل السعودية في اليمن أثمر نتائج عكسية، فبدلاً من هزيمة الحوثيين أو حتى إضعافهم، جعلتهم الحرب أقوى عسكرياً وسياسياً، كما أنه حقق ما كان يريد إيقافه بالضبط، فقد مكّن الحوثيين وأدى لتوسع النفوذ الإيراني، وأوضح أنه من خلال إنهاء السعودية لتدخلها في اليمن ستبدأ العملية العكسية وهي تقليص سيطرة الحوثيين، وتحجيم النفوذ الإيراني، فالحروب في اليمن -وفق التقرير- هي الغراء الذي يمسك الحوثيين وحلفاءهم، وبدون هذه الحروب سيتدهور تماسك التحالفات التي أقامها الحوثيون، كما أن من المرجح أن تظهر توترات بين قيادات الحوثيين أنفسهم.

ولفت التقرير إلى أن الكثير من اليمنيين يمقتون إيران، ويشعر البعض من بين قادة الحوثيين بالقلق من قرب بعضهم البعض من إيران، كما ويسعى العديد من حلفاء الحوثيين لرد النفوذ الإيراني، وخصوصاً نفوذهم الديني، إذ إن نسبة كبيرة من حلفاء الحوثيين، هم من النخب القبلية والسياسية الزيدية المصممة على الحفاظ على عقيدتهم وثقافتهم، مُضيفاً أن إنهاء التدخل العسكري السعودي في اليمن ومحاولة التسوية التفاوضية بين السعودية والحوثيين قد يمهدا الطريق للعودة إلى الاستقرار النسبي في اليمن والمنطقة ككل، فمن خلال إنهاء مشاركتها المباشرة في الحرب، قد تحقق السعودية هدفين من أهدافها الأساسية وهي تقليل النفوذ الإيراني إلى أدنى حد وإضعاف قبضة الحوثيين الأساسية على السلطة، لكن ذلك وبحسب ما ذكره التقرير لا يعني أن الصراع لن يستمر في اليمن، فهو سيستمر لسنوات لكن على مستوى منخفض.

يذكر أن السعودية كثّفت منذ حوالي الأسبوعين تحركاتها في سبيل إنهاء الحرب في اليمن، بداية من الإعلان عن هدنة مؤقتة، ثم دعوة للقياديين في جماعة الحوثي لبحث سبل إنهاء الصراع في مفاوضات مباشرة.

وفي التاسع من شهر نيسان الجاري أعلنت السعودية عن وقف لإطلاق نار من جانب واحد ولمدة أسبوعين، بعد هجومات متجددة للحوثيين، لا سيما في محافظة مأرب.