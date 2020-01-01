دعوة لتدخل مجلس الامن .. امتعاض وغضب امريكي اسرائيلي بعد اطلاق ايران لـ قمر صناعي

جهينة نيوز:

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه يجب محاسبة إيران على عملية إطلاق القمر الصناعي التي نفذها اليوم الأربعاء الحرس الثوري الإيراني.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مقر الخارجية الأمريكية، إنه "يجب محاسبة إيران على امتلاكها جهازا عسكريا يسعى إلى إطلاق قمر صناعي"، مبينا أن الحديث يدور عن الحرس الثوري الإيراني.

ودعا بومبيو في هذا السياق مجلس الأمن الدولي إلى النظر في عملية إطلاق القمر الصناعي الإيراني، ومدى توافقه مع القرار 2231 الصادر عن المنظمة الأممية عام 2015 دعما للاتفاق النووي مع إيران.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن تقدير تطابق هذه العملية مع قرار مجلس الأمن "واجب لكل دولة"، مضيفا: "أعتقد أن الوضع بعيد عن ذلك، وعلى إيران تحمل المسؤولية عن إجرائها".

و في ذات السياق أعربت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي عن إدانتها لإطلاق إيران القمر الصناعي العسكري "نور"، ودعت لفرض عقوبات على طهران بسبب هذا النشاط الفضائي.

واعتبرت خارجية الاحتلال الإسرائيلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن إطلاق القمر يعد "غطاء" لتطوير التكنولوجيا الصاروخية المتقدمة في إيران وتطوير صواريخ عابرة للقارات وقادرة على حمل رؤوس نووية.

و اضاف كيان العدو إن "إطلاق القمر يمثل انتهاكا للقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي حول إيران".

وجاء في بيان الخارجية بهذا الصدد، أن "(إسرائيل) تدعو المجتمع الدولي لإدانة عملية الإطلاق وفرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني لمنعه من مواصلة هذا النشاط الخطير".

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من الأربعاء، عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح.

وقال الحرس الثوري إنه تم إطلاق القمر، الذي أطلق عليه اسم "نور 1"، باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار الجهاز في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.

وذكر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن إطلاق القمر الصناعي العسكري إلى الفضاء سيطور قدرات إيران الدفاعية، وسيمكنها من توسيع نطاق معلوماتها الاستخباراتية الاستراتيجية.