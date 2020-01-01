الاحتلال الأمريكي يدخل 50 شاحنة محملة بمعدات لوجستية من العراق باتجاه القامشلي

جهينة نيوز

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي خرقها القوانين والأعراف الدولية وأدخلت مساء اليوم قافلة مؤلفة من 50 آلية عسكرية محملة بمواد وتعزيزات عسكرية قادمة من العراق باتجاه مدينة القامشلي.

وذكرت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت 50 آلية من شاحنات وصهاريج نفط عبر معبر الوليد غير الشرعي قادمة من العراق باتجاه مطار خراب الجير العسكري، مشيرة إلى أن دخول القافلة ترافق مع تغطية لطيران الاحتلال الأمريكي واتجهت نحو هيمو وقصروك تمهيداً للتوجه إلى مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي في الثامن عشر من الشهر الجاري قافلة عسكرية مؤلفة من 35 آلية عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية شمال شرق محافظة الحسكة قادمة من الأراضي العراقية محملة بصفائح إسمنتية ومعدات لوجستية.