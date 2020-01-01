التربية تدعو للمشاركة عن بعد في مبادرة أضخم درس عالمي

جهينة نيوز

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأرض الذي يصادف اليوم دعت وزارة التربية في سورية التلاميذ والطلاب إلى المشاركة من بيوتهم هذا العام في مبادرة أضخم درس عالمي أحد مبادرات برنامج الأمم المتحدة الانمائي الذي يحمل عنوان “تخيل المستقبل واجعله يحدث”.

وأوضح معاون وزير التربية الدكتور دارم طباع أن المبادرة تهدف إلى تعريف الأطفال والشباب في كل أرجاء المعمورة بأهمية الحفاظ على موارد الأرض وحمايتها من التلوث من خلال إلقاء محاضرات أو تقديم مبادرات أو إعطاء دروس تدعم فكرة التعريف في المجالات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وتوحيدهم في العمل لتحقيق سبعة عشر هدفا عالميا بحلول عام 2030.

ولفت طباع إلى أن مشاركة الطلاب ستكون من خلال القيام بنشاط يتواصلون فيه مع أحد الأقارب المسنين سواء أكان عبر الإنترنت أم الهاتف أو من خلال محادثة مباشرة حول تغير المناخ بين الماضي والحاضر مشيراً إلى أن المشاركة تهدف إلى تعزيز إدراك الطلاب والمجتمع لأهمية التغير المناخي في تغيير بنية وبيئة الأرض وكيف تغير العالم منذ صغرهم وحتى اليوم فضلا عن إعداد النتائج المناخية الخاصة بهم من خلال رسم الماضي ومقارنته بالحاضر وصولاً إلى مشاركة نتائجهم النهائية مع بعضهم أو تقديم مشاركاتهم للمجتمع.

وانطلقت مبادرة أضخم درس عالمي عام 2015 ووصل عدد الدول المشاركة فيها إلى أكثر من 130 دولة وبدأت سورية مشاركتها الأولى في عام 2018 وأثرت هذه المبادرة في حياة أكثر من 8 ملايين طفل في كل عام وفقا لمعاون وزير التربية.