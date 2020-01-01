تركيا وسط انخفاض في الحالات الجديدة على اعتاب المئة الف اصابة بفيروس كورونا

جهينة نيوز

أعلنت السلطات التركية عن تسجيل 3083 اصابة كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الاخيرة في اول تراجع لعدد الحالات الجديدة بعد ان سجلت يوم امس 4611 اصابة.

فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الى 98,674 اصابة توفي منهم 2376 فيما تعافى من المرض 16,477 شخص في ارتفاع ملحوظ لعدد المتعافين من المرض.

هذا و لا يزال في تركيا 79,821 حالة تتلقى المراقبة و الرعاية الطبية من الحالات المسجلة بفيروس كورونا.

و من الجدير ذكره ان فيروس كورونا تم اكتشافه اواسط شهر (12) كانون اول نهاية عام 2019 و عندما اكتشف الصين ان المرض معدي ابلغت منظمة الصحة العالمية بظهور مرض معدي نتيجة فيروس مجهول اطلق عليه حينها سارس-2 بتاريخ 31122019 , فيما اعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطواريء الصحية بسبب مرض كوفيد-19 بتاريخ 30 كانون ثاني 2020 و ذلك بعد ثلاثين يوم من تاريخ تبلغها بالمرض الجديد من قبل الصين, و بتاريخ 11 آذار صنفت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 على انه جائحة عالمية وكان عدد المصابين في العالم (126214) مصاب علماً بأنه بتاريخ 11 اذار ارتفع عدد الحالات المسجلة في ايطاليا من 2000 حالة الى 10590 حالة خلال يوم واحد فيما ارتفع عدد المصابين في فرنسا الى 2181 حالة و بتاريخ 31 اذار أرتفع عدد الحالات في العالم الى 860761 حالة و هو ما يمثل ست اضعاف ما كان عليه الحال بتاريخ 11 آذار.

و حتى لحظة اعداد الخبر سجل في العالم 2,604,718 اصابة توفي منهم 181,422 ضحية و تعافى من المرض 712,283 شخص حتى الآن.