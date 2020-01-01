الصحة العالمية: فيروس كورونا المستجد سيكون معنا لمدة طويلة وقد يتجدد بسهولة

جهينة نيوز

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد سيبقى بين البشر على مدى زمن طويل، محذرة من موجات جديدة للجائحة حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إن "معظم بؤر تفشي فيروس كورونا في أوروبا تشهد استقرارا أو تراجعا".

وحذر غيبربسوس مع ذلك من احتمال تدهور حاد للأوضاع في مناطق أخرى بالعالم، مبينا: "على الرغم من أن الأرقام لا تزال منخفضة، إلا أننا نشاهد توجهات مقلقة مرتفعة في إفريقيا، والأمريكيتين الوسطى والجنوبية، وكذلك أوروبا الوسطى".

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "هذا الفيروس سيكون معنا لمدة طويلة، وقد يتم اشتعاله من جديد بسهولة".

وشدد على وجود "ثغرات كبيرة في الدفاع العالمي" من الفيروس، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة تتميز فيها الأوضاع بالأمان التام من الجائحة.

و من الجدير ذكره ان فيروس كورونا تم اكتشافه اواسط شهر كانون اول (12) نهاية عام 2019 و عندما اكتشف الصين ان المرض معدي ابلغت منظمة الصحة العالمية بظهور مرض معدي نتيجة فيروس مجهول اطلق عليه حينها سارس-2 بتاريخ 31122019 فيما اعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطواريء الصحية بسبب مرض كوفيد-19 بتاريخ 30 كانون ثاني 2020 و ذلك بعد ثلاثين يوم من تاريخ علمها بالفيروس و بتاريخ 11 آذار صنفت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 على انه جائحة عالمية وكان عدد المصابين في العالم (126214) مصاب و في اليوم التالي و بتاريخ 12 آذار بدأ فيروس كورونا ينتشر بشكل تصاعدي حيث كان عدد الحالات في جميع ارجاء العالم 134500 حالة فقط و غالبيتها في الصين و ايطاليا التي شهدت حينها ارتفاع قياسي بعدد الحالات بتاريخ 11 اذار من 2000 حالة الى 10590 حالة خلال يوم واحد فيما ارتفع عدد المصابين في فرنسا الى 2181 حالة و بتاريخ 31 اذار أرتفع عدد الحالات في العالم الى 860761 حالة و هو ما يمثل ست اضعاف ما كان عليه الحال بتاريخ 12 آذار.