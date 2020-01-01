أستراليا تتّجه للاستفادة من هبوط أسعار النفط

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الطاقة الأسترالية اليوم الأربعاء، أن البلاد قررت إنشاء احتياطات نفطية خاصة بها من المواد الخام، بالاستفادة من هبوط أسعار النفط العالمية، مستخدمةً مرافق تخزين استراتيجية في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية: (تعمل الحكومة الأسترالية على تعزيز أمن إمدادات الوقود في البلاد على المدى الطويل من خلال الاستفادة من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والبناء على الاتفاق التاريخي مع الولايات المتحدة بشأن الوصول إلى مرافق تخزين النفط الاستراتيجية. ووفقًا لهذه الإجراءات، ستنشئ أستراليا أول مخزون نفطي استراتيجي حكومي لأمن الوقود المحلي).

وعلق وزير الطاقة الأسترالي "أنغوس تايلور" على البيان بقوله: (تتخذ الحكومة تدابير لتحسين أمن الوقود في البلاد وتعزيز قدرتها على تحمل أنواع مختلفة من الصدمات، مثل جائحة فروس كورونا المستجد، يمكن للأستراليين أن يكونوا واثقين من أن البلاد لديها الكثير من الوقود ونحن على استعداد جيد للحفاظ على إمدادات مستقرة خلال جائحة الفيروس التاجي).

هذا وستنفق أستراليا حوالي 60 مليون دولار لشراء النفط بالأسعار الحالية، حيث أن مدة وصول البلاد إلى تخزين النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة هي نحو 10 سنوات.