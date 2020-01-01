بعد انخراطها غير المشروع في الصراع الليبي، تركيا تحتجز أموال ليبية

جهينة نيوز:

صرح مسؤول مالي في الحكومة الليبية المؤقتة أن تركيا تحتجز الأرصدة الليبية المودعة في مصارفها إلي حين تسوية ديونها معها وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافي، وذلك في وقت تعاني فيه المصارف الليبية من شح في السيولة.

وأوضح المسؤول في تصريح لإحدى القنوات العربية اليوم الأربعاء أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ المصرف المركزي الليبي بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، مُضيفاً أن هذه الديون تشمل علاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلا عن نفقات نقل المرتزقة، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذت في ليبيا وأخرى تعطلت ولم يتم تسديدها بسبب سقوط نظام معمر القذافي واندلاع الصراع.

يُذكر أن رئيس النظام التركي "رجب طيب أردوغان" قام بإرسال قوات من جيشه إلى ليبيا بدعوة من الحكومة الليبية، من أجل وقف تقدم قوات حفتر