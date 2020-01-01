بريطانيا تُعلن عن أخبار إيجابية بخصوص كورونا

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية البريطاني "دومنيك راب" أن بلاده بدأت بالخروج من مرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا المستجد، رافضاً الالتزام بإجراء تحقيق علني حيال تعامل حكومة بلاده مع تفشي الوباء، ورافضاً الاتهامات الموجهة لها بالبطئ في التعامل مع تفشي الفيروس في البلاد.

وقال راب في خطاب له أمام البرلمان اليوم الأربعاء: (أقول إنني لن أقبل ولن التزم بإجراء تحقيق عام وعلني بشأن كورونا، أعتقد أنه من المؤكد أن هناك دروس يمكن تعلمها، وعندما ننتهي من هذه المحنة الأزمة سنكون بالتأكيد أخذنا العبرة)، كما أشار إلى أنه واثق من قدرة السلطات على إجراء اختبار طبي لــ100 ألف شخص يومياً بحلول نهاية الشهر الحالي.

وحول النقد الموجه إلى منظمة الصحة العالمية، أكدا راب أن المنظمة تحتاج إلى إصلاح، مُضيفاً: (ندرك أن لمنظمة الصحة العالمية دورا تؤديه، لكنها جزء مهم من الاستجابة الدولية).

كما أشار الوزير إلى أنه واثق من قدرة السلطات على إجراء اختبار طبي لــ100 ألف شخص يوميا بحلول نهاية شهر أبريل الحالي، قائلا: "أعتقد أنه من المهم أن يكون لدينا هدف وأن نسعى لتحقيقه. نحن نحرز تقدما جيدا، وأنا على ثقة أننا سنحققه".

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة 129044، والوفيات 17337، منذ بداية تفشّي الفيروس في البلاد.