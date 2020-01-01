هيئة تطوير الغاب تعلن عن حاجتها للتعاقد مع 300 عامل بصفة عناصر إطفاء

جهينة نيوز:

أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة عن حاجتها لتعيين ثلاثمئة عامل بعقود موسمية بصفة عنصر إطفاء لدعم مراكز إطفاء حرائق الغابات في المناطق التابعة للهيئة.

وأوضح مدير الموارد الطبيعية في الهيئة المهندس فايز المحمد أن العمال الذين سيتم تعيينهم سيشكلون إضافة مهمة للسيطرة على الحرائق التي تكثر عادة في فصل الصيف مبيناً أن فترة تقديم الطلبات مستمرة حتى الثلاثين من الشهر الجاري في مقر الهيئة بمنطقة الغاب.

ويوجد في منطقة الغاب مركزا إطفاء في شطحة ونهر البارد مجهزان بإطفائيات حديثة وعناصر مدربة وسبعة مخافر حراجية.