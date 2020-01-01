إيران: إطلاق القمر الصناعي (نور) يضيف أبعاداً جديدة للقدرتنا الدفاعية

جهينة نيوز

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي (نور) للأغراض العسكرية إنجاز استراتيجي يضيف أبعادا جديدة للقدرة الدفاعية لإيران.

وقال سلامي في تصريح له اليوم: بعد عملية إطلاق القمر الصناعي نور إن “هذا الإنجاز يعتبر قفزة في مجال المعلومات الاستراتيجية للقوة الدفاعية للحرس الثوري الإيراني وأظهر أننا نستطيع وفي أي مجال وباستخدام قدراتنا الذاتية تحقيق نجاحات ملحوظة تحظى بقبول العالم” مؤكدا أن حصول قوة دفاعية مقتدرة كحرس الثورة على التقنية الفضائية أمر ضروري للوصول إلى قدرات أكثر تطورا.

وأوضح سلامي أن الجيوش القوية اليوم لن تمتلك الخطة الدفاعية الشاملة ما لم تتواجد في الفضاء.

وفي سياق متصل وصف وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد اذري جهرمي في تغريدة على تويتر إطلاق أول قمر صناعي للأغراض العسكرية بأنه “إنجاز وطني عظيم”.

وكانت قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق القمر الصناعي (نور) المخصص للأغراض العسكرية ووضعه عبر القمر الحامل (قاصد) في مداره على بعد 426 كيلومترا بنجاح.