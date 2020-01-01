أول حالة وفاة للاجئة فلسطينية في لبنان

جهينة نيوز:

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في لبنان "الأونروا" اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مخيم "الجليل" للاجئين الفلسطينيين بمنطقة البقاع شرقي البلاد.

وتعود الإصابة المسجلة إلى لاجئة فلسطينية من سوريا، تم تحويلها مباشرةً إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، حيث ستتكفل الأونروا بالعلاج، حيث قالت الوكالة إنها تقدم كل ما يلزم لأسرة المريضة حتى تسمح لهم بعزل أنفسهم داخل المنزل، مع كل ما يتطلبه ذلك من ترتيبات وتأمين للاحتياجات الضرورية.

وتم منع الدخول والخروج من المخيم في محاولة لاحتواء الوباء، ورصد كل الحالات المخالطة والمشتبه بها في حال وجودها، كما طلبت وزارة الصحة اللبنانية والفصائل الفلسطينية و منظمة الأونروا من اللاجئين التزام الحجر المنزلي، لكبح انتشار الفيروس بشكل أكبر.

وعلى خلفية ذلك عقدت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في البقاع اجتماع عاجل، وبمتابعة مباشرة من السفير الفلسطيني في لبنان "أشرف دبور".