تفاؤل جزائري بانتعاش سوق النفط الدولية قريباً

جهينة نيوز

قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، إن سوق النفط الدولية ستشهد انتعاشاً خلال النصف الثاني من السنة الجارية.

ونقلت صحيفة "النهار" عن عرقاب قوله إن "المشاورات والاجتماعات ستتواصل بشكل دائم بهدف مراقبة وضعية السوق النفطية"، مشيراً إلى أنه دعا دول منظمة "أوبك +" لمواصلة عقد الاجتماعات عبر الفيديو لمناقشة وضعية أسعار النفط.

وأوضح أن الجزائر مع الدول المنتجة الأخرى تسعى لإيجاد سبل التعامل مع الوضع، لافتاً إلى أنّ التراجع الرهيب الذي سجله الطلب على النفط في السوق الدولية، واجهته من جهة أخرى وفرة كبيرة في الإنتاج، ما تسبب في تشبع المخزونات العالمية وأثّر سلباً على أسعار النفط.

وأرجع عرقاب التراجع الرهيب لأسعار النفط إلى اتخاذ دول عدة إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا ولجوئها إلى توقيف المصانع ووسائل النقل.