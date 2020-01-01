الأهالي وعناصر الجيش يعترضون مجدداً رتلاً للاحتلال الأمريكي في ريف القامشلي الجنوبي

جهينة نيوز

اعترض أهالي عدة قرى بريف القامشلي الجنوبي بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروها على العودة من حيث أتت وذلك في إطار رفضهم لوجود هذه القوات في منطقة الجزيرة السورية.

وذكرت مصادر أهلية لسانا أن أهالي قريتي أم الغدير وقرية ثامنة رحية الواقعتين جنوب قرية رحية السودا في ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي اعترضوا رتل آليات لقوات الاحتلال الأمريكي بعد توقيفه من قبل حاجز للجيش ورشقوه بالحجارة وهتفوا ضد وجود المحتل على أرض الوطن وأجبروه على العودة من حين أتى.

ولفتت المصادر إلى أن آليات الاحتلال عادت وغيرت مسارها في طريق عودتها باتجاه قرية فرفرة المجاورة لكن أهالي القرية كانوا لها بالمرصاد فتصدوا لها وأجبروها على العودة.

وتصدى أهالي عدد من قرى ريف القامشلي في الـ 18 من الشهر الجاري لأربع مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي قادمة من جهة قرية أبو قصايب في ناحية تل حميس وأجبروها على المغادرة العودة من حيت أتت.