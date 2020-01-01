مركز العمليات الروسية ـ السورية يردّ على واشنطن بخصوص كورونا

جهينة نيوز

أعلنت هيئة العمليات التنسيقية الروسية - السورية المشتركة، اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة شنّت حملة تتهم دمشق بعدم قدرتها على التصدي بشكل فعال لفيروس كورونا المستجد في سورية.

وجاء في بيان هيئة العمليات: نعتقد أن الوثيقة المقترحة من الأمم المتحدة تمّت صياغتها بتأثير من الولايات المتحدة، التي أطلقت حملة معلوماتية ترويجية تتهم فيها دمشق بعدم القدرة على مواجهة تفشي فيروس كورونا في سورية بفاعلية.. من الواضح أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المخيم (الركبان) أمر ضروري للجانب الأمريكي ليتمكن على حساب الأمم المتحدة من تحقيق أهدافه، وهي توفير الغذاء والوسائل الضرورية للجماعات التابعة له، وإطالة أمد عملية تفكيك مخيم الركبان.

وأضاف البيان: وبالنظر إلى الوضع الإنساني الحرج في مخيم الركبان للاجئين، ومن أجل دراسة الوضع الحقيقي مع انتشار COVID-19 فيه، أرسلت وزارة الخارجية السورية طلباً رسمياً إلى الأمم المتحدة لإجراء مهمة طبية تقييمية في المخيم.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت سابقاً عن أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على البلاد تشكل تحدياً مضاعفاً ضد "كورونا" لجهة تأمين المستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة لتدبير المرضى وتلبية احتياجاتهم.