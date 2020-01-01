علا الفارس تثير جدلا جديدا بتغريدة اعتبرت "مسيئة" للسعودية

الأربعاء, 22 نيسان 2020 الساعة 14:44 | ثقافة وفن, تلفزيون

علا الفارس تثير جدلا جديدا بتغريدة اعتبرت

جهينة نيوز:

عادت المذيعة الأردنية المثيرة للجدل من جديد لتتصدر تغريدات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا في المملكة العربية السعودية، بعد تغريدة جديدة لها.

وكتبت الفارس على حسابها "5 بدولار.. راح ملح الحبيب"، في إشارة إلى انهيار أسعار الخام الأمريكي للعقود الآجلة لشهر أيار.

وهاجم المغردون السعوديون الفارس التي كانت تعمل سابقا في قناة "إم بي سي" السعودية، متهمينها بـ"نكران الجميل"، ومن بين المهاجمين كانت المغنية الكويتية شمس.

وذهب آخرون لأبعد من ذلك مطلقين حملة لإلغاء متابعة الفارس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت الفارس لاحقا على منتقديها بتغريدة جديدة استغربت فيها من إساءة فهم تغريدتها الأولى، مؤكدة أن مقصدها الأول كان العقود الآجلة لخام غرب تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.


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