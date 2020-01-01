منخفض جوي سطحي والجو بين الصحو والغائم جزئياً

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقّعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو سديمياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً خلال ساعات بعد الظهر مع فرصة ضعيفة لهطول زخات رعدية من المطر وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والشرقية والجزيرة وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة فوق المنطقة الساحلية ومعتدلة تنشط أحياناً فوق باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً مع فرصة ضعيفة لهطول زخات رعدية من المطر فوق المناطق الساحلية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة أيام …

الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 27/ 13 26/ 12 24/ 12

القنيطرة 23/ 10 22/ 9 19/ 10

درعا 27/ 13 25/ 12 23/ 11

السويداء 25/ 13 23/ 12 21/ 11

حمص 23/ 12 21/ 11 19/ 10

حماة 26/ 12 24/ 11 22/ 11

الحسكة 26/ 13 24/ 12 22/ 11

اللاذقية 22/ 15 20/ 14 20/ 13

طرطوس 21/ 12 19/ 11 17/ 11

حلب 26/ 12 24/ 11 22/ 10

إدلب 24/ 11 22/ 10 20/ 9

دير الزور 31/ 20 30/ 17 29/ 16

الرقة 29/ 18 27/ 17 26/ 17