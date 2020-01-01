استشهاد فلسطيني نفّذ عملية دهس وآخر في سجن النقب

جهينة نيوز:

صدم شاب فلسطيني بسيارته جندي من جنود الاحتلال ومن حرس الحدود قرب "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة ثم خرج وقام بطعنه وأصابه بجراح طفيفة - متوسطة، وتمّ إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال ما أدى إلى استشهاده.

ويظهر فيديو لحظة هروب الجندي الصهيوني بعدما هاجمه الشاب الفلسطيني، على الرغم من أنه كان مسلحاً، فيما أصيب الشاب الفلسطيني بجراح بالغة الخطورة وذلك بعد تعرضه لنيران الجنود، قبل أن يعلن عن استشهاده.

إلى ذلك، استشهد، فجر اليوم الأربعاء، الأسير الفلسطيني نور جابر البرغوثي 23 عاماً من بلدة عابود قضاء رام الله، والمحكوم بالسّجن ثماني سنوات وهو معتقل منذ أربع سنوات.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أنّ الأسير البرغوثي، تعرّض للإغماء الشديد أثناء وجوده في الحمام في قسم 25 في سجن النقب الصحراوي، حيث تأخرت الإدارة في نقل الأسير وإنعاشه، والتي جاءت بعد أكثر من نصف ساعة على حادثة فقدانه للوعي، واستجابت أخيراً بعد تكبيرات وصراخ الأسرى في القسم حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

وحمل نادي الأسير الفلسطيني والأسرى إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي، من جرّاء تقاعسها ومماطلته المتعمدة في إنقاذ حياته، واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء بجملة من الأدوات الممنهجة، داعياً إلى ضرورة الحذر من أي معلومات تحاول بثّها إدارة سجون الاحتلال، وضرورة استقاء المعلومة من المصادر الرسمية فيما يتعلق بظروف استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي، الذي يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً منذ عام 1967م.