57 وفاة و5236 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 57 وفاة و5236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكّد مركز العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، في تقريره اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد أصبحت 513 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 57999 إصابة سجلت في 85 من أقاليم البلاد.

وتماثل 547 مريضاً للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 4420 شخصاً.

وذكر البيان أن الإصابات الجديدة سجلت في 78 إقليماً في مقدمتها العاصمة موسكو (2548 إصابة)، مضيفةً أن 43.4% من المرضى الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض.

وتتصدّر موسكو بفارق كبيرة قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا، وتعود إليها 261 من إجمالي عدد الوفيات، و31981 من مجموع الإصابات المؤكدة بالعدوى في البلاد.

وتمثّل أرقام اليوم أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في روسيا.

إلى ذلك، أكدت أستاذة متخصصة في الشؤون الإحصائية أن روسيا لن تصعد في التصنيف العالمي من حيث عدد المرضى بعدوى الفيروس التاجي الجديد، إذا تمكنت سلطات الإقاليم من السيطرة على انتشارها.

ورأت أولغا ليبيدينسكايا، الأستاذ المساعد في قسم الإحصاءات الاقتصادية في جامعة بليخانوف الاقتصادية، أنّه إذا تمكّنت الحكومة من الحفاظ على الوضع بالنّسبة الحالية، 70 % في مدينة موسكو ومحافظتها، و30 % في الأقاليم الأخرى، فإن النسبة ستنخفض، محذّرة في الوقت ذاته من أنه في حال حدوث تطور سلبي للوضع في الأقاليم، يمكن أن يخرج معدل الإصابة عن السيطرة.

ولفتت ليبيدينسكايا إلى أنّ معدل الإصابة في روسيا لكل 1000 شخص هو 0.29 فقط، بينما يبلغ في الولايات المتحدة 2.31، وفي فرنسا 2.3، وفي إيطاليا 2.96، وفي إسبانيا 4.23.

وأشارت في الوقت نفسه إلى وجود حالة خاصة في الاتحاد الروسي، وذلك لأن معظم حالات الإصابة تتمركز في موسكو ومحافظتها، حيث يبلغ هذا المعدل 1.46.

وخلصت الخبيرة إلى أن السيطرة على الفيروس التاجي في الوقت الحالي، تأتت بفضل القيود المفروضة على التنقل والتوزيع السكاني المناطقي.

وتمّ حتى الآن في جميع أنحاء العالم، تسجيل أكثر من 2.5 مليون إصابة بالفيروس التاجي، فيما توفى أكثر من 177 ألف شخص، وتعافى 602 ألف شخص تقريباً.

وتدخل روسيا في الوقت الوقت ذاته، ضمن الدول العشر الأولى من حيث عدد المصابين بالوباء، حيث سُجلت حتى 21 نيسان، 52763 إصابة، و456 وفاة، وشفاء 3873 شخصاً.