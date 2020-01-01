آلاف المصريين في الكويت يُطالبون بالعودة إلى ديارهم بسبب كورونا

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن وجود ستة آلاف معلم مصري مقيمون في البلاد يرغبون بالعودة إلى بلادهم، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث طالب المعلمون بالمسارعة في فتح المجال الجوي للطائرات التي تقلهم من الكويت إلى مصر، خاصة أن هناك أسرا ضمن صفوفهم سيبقون في الكويت ولن يغادروا ما سيقلص أعداد المطلوب نقلهم.

ونقلت الصحيفة عن ممثل المعلمين في الكويت والذي يُدعى "السيد ملكي" قوله: (قمنا بحصر أعداد الراغبين في العودة عبر استبيان متكامل، وقد بلغوا حتى الآن نحو 6 آلاف، وصل عددنا حتى الآن إلى 5 آلاف معلم ومعلمة يعيشون بمفردهم، إضافة إلى نحو 1000 معلم مقيم داخل الكويت بأسرهم، وفق ما هو موجود في القوائم).

وأوضح أحد المعلمين ويدعى " أحمد الرفاعي"للصحيفة أن جميع المعلمين يعانون من حالة نفسية سيئة بسبب بعدهم عن ذويهم وقلقهم على أهاليهم في ظل الظروف الحالية، إضافة الى مكوثهم في منازلهم بلا عمل منذ بدء أزمة الفيرو.

هذا وبدأ قطاع الطيران المدني تسيير الرحلات الاستثنائية يوم أمس، لإعادة المصريين العالقين بسبب انتشار فيروس كورونا بمختلف دول العالم، بعد توجيه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بضرورة العمل على إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والسياحة.