لاعبو الدوري الإسباني يرفضون العودة إلى الملاعب بسبب فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أوضح اتحاد لاعبي كرة القدم في إسبانيا، عن وجود رغبة لدى بعض اللاعبين من أندية كبرى بعدم استكمال منافسات الدوري، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى جميع البلاد، مؤكّداً رفضهم التام لمقترحات ومخططات رابطة أندية الدوري من أجل استئناف المباريات وإقامة معسكرات تدريبية مغلقة.

وقال متحدث باسم اتحاد اللاعبين إن قائدي الفرق أبدوا معارضتهم لإقامة معسكرات تدريبية مغلقة خلال اجتماعهم، مؤكدًا أن اللاعبين سيبلغون وزارتي الرياضة والصحة بمخاوفهم إزاء العودة للمنافسات.

وعقد قائدو فرق دوري الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا اجتماع عبر تقنية الفيديو مع اتحاد اللاعبين، لمناقشة وبحث شروط العودة لاستكمال المباريات من جديد مع الحفاظ على صحة اللاعبين.

وأشار رئيس رابطة الدوري الإسباني "خافيير تيباس" خلال الاجتماع إلى أن الأندية ستتكبد خسائر مالية ضخمة فى حال استمرار الإيقاف الرياضى أو إلغاء الموسم الحالي فى إسبانيا، وقد تصل الخسائر إلى حوالي مليار يورو.

يذكر أن منافسات كرة القدم في إسبانيا كانت قد توقفت منذ العاشر منذ شهر آذارالماضي حتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.