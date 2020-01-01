صفقة تجارية ألمانية ـ إيرانية عبر "اينستكس"

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الثلاثاء، عن أنّ الصفقة التجارية الثانية مع إيران ستتم قريباً في إطار آلية التعامل المالي "اينستكس"، بعد 20 يوماً من تنفيذ الصفقة الأولى.

وأضاف في مؤتمر صحفي: بعد الصفقة الأولى، لا تزال اينستكس Instex في مرحلة النمو ونحن على اتّصال وثيق مع بعضنا البعض وستتم الصفقة الجديدة في أقرب وقت ممكن.

وأشار وزير خارجية ألمانيا إلى أن الصفقة الثانية في إطار اينستكس تتعلق بتصدير السلع الأساسية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

يذكر أنّ كلا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أنشات الآلية المالية الأوروبية "إينستكس" INSTEX نهاية كانون الثاني 2019 ، وتهدف طريقة للالتفاف على الحظر الأميركي، وتسهيل التجارة مع إيران، والحفاظ على الاتفاق النووي.

وفي 31 آذار الماضي، أيد وزراء خارجية المانيا وفرنسا وبرطيانيا إجراء أول صفقة تجارية مع إيران ضمن هذه الآلية المالية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير أنّه لا يُعرف الكثير عن أول صفقة تجارية، لكن المقربين منها قالوا إنّ المعدات المباعة تتعلق بعلاج أمراض الدم التي تم شراؤها من شركة ألمانية والتي استغرقت أشهر عدّة للانتهاء منها، وبلغت قيمته نحو 500 ألف يورو (584 ألف دولار).