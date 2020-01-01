لوكاكو يكشف عن مرض لاعبي إنتر ميلان في كانون الثاني

جهينة نيوز:

كشف البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، أمس الثلاثاء، عن أعراض مريبة أصابت 23 من أصل 25 لاعباً من "النيراتزوري"، بالسعال والحمى في كانون الثاني الماضي.

وقال لوكاكو أثناء حديثه مع كاترين كيركهوفس، زوجة مهاجم نابولي، ديريس ميرتنز، على "إنستغرام": لقد حصلنا على إجازة مدة أسبوع في شهر كانون الأول ثم عدنا للتدريب، وأقسم أن 23 من أصل 25 لاعباً كانوا مرضى، مضيفاً: أنا لا أمزح، لعبنا ضد كالياري وبعد 25 دقيقة، اضطر واحد من مدافعينا لمغادرة الملعب، لم يستطع الاستمرار وأغمى عليه.

وكان ميلان سكرينيار، مدافع الإنتر، هو من تعرض للإصابة أمام كالياري، بعد 17 دقيقة من انطلاق المباراة.

وأردف لوكاكو: الجميع كانوا يشعرون بالسعال والحمى، وعندما كنت أقوم بالتسخين، شعرت بأن الجو أكثر سخونة من المعتاد.. لم أكن أعاني الحمى منذ سنوات.

واستطرد لزوجة زميله في منتخب بلجيكا: بعد المباراة كان هناك عشاء مخطط له مع بعض الضيوف، لكنني شكرتهم وذهبت إلى الفراش مباشرة.. في تلك الأيام لم نقم أبداً بإجراء اختبارات فيروس كورونا، لذلك لم نكن نعرف أبداً.

وختم لوكاكو حديثه بوصف الرابطة القوية التي أنشأها لاعبو الإنتر فيما بينهم هذا الموسم، قائلاً: لدينا 7 لاعبين يعيشون جميعاً في الشارع ذاته، الفارق مع إنجلترا هائل.. حيث نخرج لتناول العشاء مرة كل 4 أشهر تقريباً في إنجلترا، بينما هنا في إيطاليا نخرج كل 4 أسابيع.

ولم يكشف "النيراتزوري" حتى الآن عن أي حالة إيجابية مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، على الرغم من وجوده في لومبارديا، مركز الوباء في إيطاليا.