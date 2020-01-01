أورييه وسيسوكو يعتذران عن خرقهما قواعد التباعد الاجتماعي

جهينة نيوز:

اعتذر سيرج أورييه، مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ولاعب الوسط موسى سيسوكو، عن انتهاك إرشادات التباعد الاجتماعي خلال تفشي فيروس كورونا، بعدما نشرا لقطات مصورة وهما يتدربان معاً.

ونشر أورييه، مدافع ساحل العاج، سلسلة من لقطات الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعي لنفسه برفقة الفرنسي سيسوكو، وهما يتدربان معاً ثم قام بحذفها لاحقاً.

وقال اللاعبان في بيان مشترك إلى وسائل الإعلام البريطانية: نودّ الاعتذار على عدم التصرف كما ينبغي هنا، نقرّ بأننا كلاعبين محترفين هناك مسؤولية تقع علينا في أن نضرب مثلاً، ولاسيما خلال هذه الفترة الصعبة التي تواجه العالم بأكمله.

وتابعا: علينا جميعاً احترام نصيحة الحكومة وتقليل عدد الأرواح المفقودة خلال الجائحة، لا يمكننا إلا أن نشكر أفراد خدمة الصحة الوطنية على عملهم الدؤوب... وسيتبرع كلانا بمبلغ مالي لإظهار دعمنا