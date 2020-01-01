ماهي أخطر الطرق لانتقال "كورونا"؟

جهينة نيوز:

اكتشف علماء ألمان أكثر الطرق خطراً لانتقال فيروس كورونا المستجد والتي تعد حالات غير عادية ولا يتنبه لها الأشخاص في الكثير من الأحيان في حياتهم العادية.

ونقل موقع قناة "RTL Today" الألماني التقرير النهائي للدراسة، حيث عدد فيها العلماء والخبراء الألمان الأماكن الأكثر خطراً لالتقاط الفيروس ومن أبرزها الأشياء التي يتم التقاطها من عدد من الناس أبرزها مقابض الأبواب والقرطاسية المتمثلة بالأقلام المختلفة.

وأشار العلماء إلى أنّ تفشي العدوى تاريخياً كان من خلال تقارب الأشخاص من بعضهم بعضا فترة طويلة والمطلوب هو عدم التقارب لعدم الإصابة أو أن تكون فترة التقارب أقل من دقيقة لكي لا يقوم الفيروس بالانتقال إلى الشخص الآخر.

وبحسب العلماء، فإنّ الذهاب إلى المتجر لا يمثل خطراً حقيقياً بل الاختلاط بمجموعات كبيرة من الناس يقوي فرضية الإصابة ومن أبرزها حضور الحفلات الصاخبة.

بالإضافة إلى ذلك، رأى العلماء أن الفيروس لا يمكنه العيش على أسطح المباني فترةً طويلةً وهناك شكوك أيضاً بقدرته على البقاء على الهواتف والمراحيض وغيرها من الأمكنة.

وقال العلماء في تقريرهم إن حالات العدوى الأكثر انتشاراً هي إذا قام شخص مصاب بالسعال، ثم أمسك قلماً وبعده قام شخص آخر بإمساكه وهذا يمثل إصابة مباشرة للشخص بفيروس كورونا.

وخلص العلماء إلى أن فيروس كورونا المستجد لا يمكنه الانتقال في الهواء وعلى مسافات بعيدة، وذلك لأنه فيروس ينتقل بقطرات مائية صغيرة تنشأ عبر السعال والخارجة من فم المصاب.