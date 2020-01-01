"فيفا" يتحرك لمساعدة اتحادات شمال إفريقيا

جهينة نيوز:

طمأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتحادات دول شمال إفريقيا بمساعدتها على تجاوز الآثار السلبية جراء توقف النشاط الكروي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر اتحاد الكرة الجزائري في موقعه الرسمي أن ماتياس غرافستروم، الأمين العام المساعد، وفيرون موسينغو أومبا، مدير اتحادات إفريقيا والكاريبي اجتمعا كممثلين لـ"فيفا" الثلاثاء، افتراضيا (عبر الفيديو)، مع رؤساء اتحادات دول شمال إفريقيا، لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تأثير فيروس كورونا على الجوانب الاقتصادية للاتحادات.

وكشف ذات المصدر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم طمأن اتحادات دول شمال إفريقيا بمساعدته، معلنا عن إجراء أول يتمثل في إنشاء صندوق دعم مرتبط بفيروس كورونا، إضافة إلى صرف مقدم حصصها المرتبطة ببرنامج "فوروارد"، مع تخفيف الإجراءات بهدف السماح لكل اتحاد الاستفادة من الأموال بسرعة.

وكشف ممثلا "فيفا" لرؤساء اتحادات دول شمال إفريقيا بأنه سيتم إبلاغهم بقرارات أخرى ستتخذ في الأيام المقبلة، تسمح لهم بمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم على مبدأ ترك المبادرة لكل اتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا، خاصة فيما يتعلق بالاستئناف التدريجي للنشاط الكروي، وفق المعطيات الصحية والقرارات التي ستتخذها حكومة كل بلد.