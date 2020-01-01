أزمة البنزين تعود للصدارة في حماة.. ومحروقات "تبرر"!

الأربعاء, 22 نيسان 2020 الساعة 10:06 | شؤون محلية, أخبار محلية

أزمة البنزين تعود للصدارة في حماة.. ومحروقات

جهينة نيوز:

عادت مشاهد طوابير وأرتال السيارات العاملة على البنزين، أمام محطات الوقود بعموم محافظة حماة، إلى الصدارة لتشير إلى معاناة حقيقية لأصحاب السيارات من جراء انتظارهم الطويل حتى يحين دورهم وليحصلوا على مخصصاتهم من البنزين.

وأكد العديد من اصحاب السيارات ل “الوطن” المتواجدين أمام المحطة التابعة لفرع محروقات حماة بمدينة سلمية، أنهم يبيتون في سياراتهم على الدور قبل يوم من ورود صهريج البنزين للمحطة.

مصدر في فرع محروقات بحماة عزا لـ”الوطن” أزمة البنزين بالمحافظة إلى قلة الوارد من مخصصاتها من المؤسسة العامة، واقتصارها على 13 طلباً من أصل 19 باليوم توزع لمحطات حماة ومناطقها.

وأوضح أنه بدءاً من اليوم الثلاثاء ستشهد الأزمة انفراجاً ملحوظاً حيث تم زيادة مخصصات المحافظة 6 طلبات لتصبح 19 طلباً.

ولفت إلى أنه من المحتمل زيادة الكمية إلى 21 طلباً خلال الأيام القادمة.


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