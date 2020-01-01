وزير المالية: نعمل على تفعيل 200 نقطة لدى البريد و300 متنقلة لتسليم الرواتب

جهينة نيوز:

صرّح وزير المالية مأمون حمدان بأنه يتم العمل للوصول إلى ألف نقطة لتسليم الرواتب والأجور الشهرية لحاملي بطاقات الصراف الآلي، من العاملين في الجهات العامة، تشتمل على 500 صراف آلي لدى المصارف العامة قيد الخدمة، ونحو 500 نقطة بيع، منها 200 نقطة يتم العمل على تفعيلها لدى مؤسسة البريد، ونحو 300 نقطة بيع متحركة في فروع ومكاتب المصارف العامة، قريباً.

جاء ذلك خلال زيارته صالة المصرف العقاري الرئيسة امس للاطلاع على تفعيل الربط الشبكي بين صرافات العقاري والتجاري، مؤكداً أنه على التوازي مع عملية الربط الشبكي بين الصرافات الالية في المصارف العامة، يتم التوسع في نشر نقاط البيع عبر مؤسسة البريد، ونقاط بيع متحركة عبر السيارات الجوالة لتأمين الوصول لمختلف المناطق، إضافة لتوزيع نقاط البيع على فروع ومكاتب المصارف العامة، خاصة لدى فروع ومكاتب المصرف الزراعي التي يتركز انتشارها في الأرياف السورية.

وأوضح الوزير أن موضوع الصرافات الآلية المتنقلة قيد البحث حالياً، واختبار بعض الصعوبات التقنية والفنية، إضافة لتوفير التأمين الخاص لهذه الصرافات.

بدوره، بين مدير عام المصرف العقاري، مدين علي، أن المصرف أنجز عملية الربط والاختبار مع شبكة صرافات التجاري السوري، كما يقوم المصرف حالياً باستكمال إجراءات الربط الشبكي مع المؤسسة العامة للبريد لتشغيل 33 نقطة بيع في فروع المؤسسة في ريف دمشق، كخطوة أولى لتمكين مواطني الريف من استلام الرواتب، كقناة إضافية للصراف الآلي، وسيتم لاحقاً تعميم الربط في بقية المحافظات.

ونوّه مدير عام المصرف التجاري السوري، علي يوسف، بأن نجاح الربط الشبكي بين الصرافات الآلية في المصرفين يحقق نفع كبير لحاملي بطاقات الصراف، واستثمار أمثل للتوزيع الجغرافي للصرافات الآلية في المصرفين، أتاح لحاملي بطاقات الصراف التجاري قبض أجورهم ومعاشاتهم الشهرية من نقاط البيع لدى مؤسسة البريد بموجب العقد بينها وبين المصرف العقاري.

كما بين أنه سيتم التوسع في التعاقد مع مؤسسات أخرى غير البريد لها انتشار واسع في المحافظات والمدن السورية.