إصابة أربعة أشخاص من عائلة واحدة بانفجار نتيجة تسرب الغاز في منزلهم بدمشق

جهينة نيوز:

أصيب أربعة أشخاص من عائلة واحدة بانفجار وقع اليوم في منزلهم في شارع بغداد بدمشق نتيجة تسرب من أسطوانة الغاز.

وذكر مصدر في وزارة الداخلية أنه نحو الساعة الخامسة من عصر اليوم وبعد دخول أصحاب منزل في محلة العباسيين شارع بغداد “جادة الخطيب” وقيامهم بإنارة المنزل حدث انفجار أدى إلى إصابة أربعة أشخاص هم صاحب المنزل وزوجته وولداه ووقوع أضرار مادية كبيرة في الشقة والشقق المجاورة.

وأشار المصدر إلى أن سبب الانفجار يعود لتسريب من أسطوانة الغاز ضمن المنزل وهو مغلق ما أدى إلى احتباس الغاز في الشقة وعند محاولة إنارة المنزل وتعرضه لشرارة كهربائية أدى إلى اشتعال على شكل وميض انفجاري “موجة ضغط حرارة” تسبب في انهيار جزئي للجدران وتصدع السقف.

ولفت المصدر إلى أنه على الفور حضرت دورية من قسم شرطة العباسيين ودورية من شرطة النجدة والأدلة الجنائية والإطفاء إلى مكان الحادث وتم إسعاف المصابين إلى مشفى الهلال الأحمر لتقديم العلاج اللازم لهم موضحاً أن حالتهم الصحية مستقرة.