أبراج الأربعاء 21 نيسان مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود اليوم 22-4: صاحب بصيرة ومحب للمعرفة وعنيد وقوي البنية وشهم ومتمرد وصاحب هالة ومزاجي وجدي بعيد عن الثرثرة وشفاف ويهتم بالصوت أو الفن.

هذا العام.. هناك تشكيك بصوابية الخطط لكنك تحصل على ممتلكات وتحصل على تكريم وتحقق أمنياتك قريباً وتنال هدفك بالاجتهاد والصبر وللبعض الآخر إذا كان الظرف يسمح وتطلعات فكرية جديدة لك.. حظاً سعيداً.

الحمل:

مسيطر على الوضع والقمر في برجك حتى المساء أنت بموقع قوي وتحقق نجاحاً وعلى الصعيد المادي تحقق رغباتك بإلحاحك وتحصل على مبلغ من المال لكن هناك بعض الإرباك بسبب المصاريف في المساء والغد.. أما غداً فالطاقة لك.

الثور:

حافظ على الحالة السلبية وتراهن على الهدوء حتى ساعات المساء حيث تتعزز قدراتك ومشاعرك وتمارس جاذبية كبيرة وتسير الأمور كما تريد.

الجوزاء:

حاول أن تكون مرتاحاً في علاقتك مع أحد الأصدقاء وتلعب دور كبير باتجاهاك وفي المساء يدخل عنصر يزعجك لذلك اصبر وانتبه على صحتك ولا تواجه ولا تتوتر على أقل سبب.. ابق صبوراً وهادئاً فالنهار للأصدقاء وفي المساء تتراجع الأمور وتصبح سلبية.. خذ حذرك.

السرطان:

حاول من الصباح التركيز على عملك ولاتناقش أحداً وراجع حساباتك لأنك ستعقد اجتماعات في المساء وتخوض مفاوضات وتبحث عن قضايا جديدة وتلقى الدعم من الأصدقاء فكن صبوراً عليهم وتبشر الفترة بأرباح مالية ناجحة.. في المساء اجتماعات وفي النهار لقاء مع الغرباء.

الأسد:

تضطر إلى مضاعفة جهودك ومواصلة عملك عن طريق سفر أو اتصالات أو قانون.. نشيط ولديك رغبة قوية بلقاء الأحبة، لكن تنقلب الأمور في المساء لذلك عليك الانتباه على تفكيرك ويتغير أسلوبك وإذا شعرت بالإحراج قم بالسلوك اللازم وحافظ على مكانتك وثبّت جدارتك.. لا تدع أحداً يلومك أو ينتقدك.

العذراء:

تبدو مهموماً وتفكر بمستقبلك وعائلتك وتعاني وضعاً مالياً أو مهنياً وتضطر إلى قلب الموازين، وفي المساء حاول الاستفادة من خططك وترتاح لقرارتك وتعلن عن مشروع أو تروّج له، لكن الفلك يدعو للتّفكير بكلّ ماتقول وتفعل وعبّر عن نفسك بصراحة.. والمساء والغد لك إذ تتحضر لك أمور بيع شراء ولقاءات.

الميزان:

أولوياتك في مواهبك لكن النهار يحمل بعض التشنج على صعيد الشراكة المهنية وربما اصطدمت بأحدهم بطريقة لاتروق لك وفي المساء وبانتقال القمر إلى برج الثور تصبح الثقة أعلى وربما يؤثر الناس بك بطريقة أكبر وتعزز مواقعك ويطلب منك مساعدة ومواجهة مع الغرباء أو ربما على صعيد فاتورة أو غرباء أو قصة صحية تخصك أو تخص أحد المقربين.

العقرب:

تبدأ نهارك باستعداد ونظرة واقعية للعمل وتجد حلاً بسبب تراكم العمل وتفاهم لأوضاعك، وفي المساء تهتم بالشراكة العاطفية أو المهنية وبانتقال القمر إلى بيت الشراكة يعاكسك ويولد مشكلات لذلك كن منتبهاً من الخطأ ولاتبالغ مع الشركاء في المساء بل حاول إيجاد قواسم مشتركة.

القوس:

من يومين وأنت من الرابحين والناجحين وتسيطر على وضعك الشخصي لكن في السماء واليومين المقبلين مطلوب منك الدقة واتزان فمن المحتمل أن تتعامل مع قضية طارئة.. انتبه على أسرارك حتى تعالج وضعاً مهنياً طارئاً فالمساء يحمل عملاً كثيراً وانتقالاً من مكان إلى آخر.

الجدي:

حاول الانسجام مع جو العائلة وابتعد عن الانتقادات الهدامة.. ربما تحاول التجديد لكن في ساعات المساء يقترب الحظ من أجوائك وتهتم بالشؤون المالية وكسر الروتين وتنهي المساء بلقاء أو سهرة أو أمور تخص الأطفال.

الدلو:

قوتك تكمن بمنطق كلامك وحجتك وتستطيع الحصول على حقوق وتطور معارفك وفي المساء يصبح وضعك حساساً وتمتلك عاطفة قوية وتزيد الطلبات عن الحد الطبيعي فيظهر شيء عصبي مخيف لذلك انتبه على صحتك.

الحوت:

تركز على الحسابات المالية وترغب بتعديل على أمورك المالية ودافع عن حقك وانتبه على أموالك لاتدفع مستحقات.. احتمال أن تعيش فترة تقلبات تتعلق بمستقبلك وانتبه على تحسين وضعك المالي ربما هناك شيء جيد يتحضر لك.. الحركة لك ربما هناك جيران وأخوة وأخوات.