عقود برنت تهوي مرة ثانية خلال ساعات

الثلاثاء, 21 نيسان 2020 الساعة 23:21 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

عقود برنت تهوي مرة ثانية خلال ساعات

جهينة نيوز:

هوت عقود برنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أكثر من 30 %، حيث بلغ سعر البرميل 17.51 دولارا، وذلك في أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2001.

وفي وقت سابق، هبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" إلى دون مستوى الـ20 دولارا للبرميل.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن عقود خام "برنت" جرى تداولها، بحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.97 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90% عن سعر التسوية السابق.

ويأتي هبوط خام "برنت" في وقت انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو، حيث جرى تداول العقود دون مستوى الصفر.

كما تفاقمت خسائر عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو، ونزلت 52 بالمئة، حيث وصل سعر البرميل 9.74 دولار.

وكانت عقود الخام الأمريكي الآجلة لمايو قد انهت تعاملات الاثنين عند مستوى 37.63- دولار للبرميل (مستوى سالب)، بانخفاض نسبته 305.97%، لأول مرة في التاريخ.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات جراء هبوط الطلب العالمي على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس المستجد، حيث توقفت الأنشطة الاقتصادية في دول عديدة بشكل شبه تام.


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