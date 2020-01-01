بيان توضيحي هام من الفنان دريد لحام بخصوص منشورات على الفيسبوك

جهينة نيوز:

كشف الفنان الكبير دريد لحام بأن الصفحات التي تحمل اسمه و موثوقة بالعلامة الزرقاء على فيسبوك و يوتوب لا علاقة له بها و هي حسابات مزورة.

و أوضح النجم الكبير النجم دريد لحام: انتشرت مؤخرا تصريحات مسيئة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة إلى الفنان دريد لحام، وهي تصريحات تتضمن إساءات إلى دول وكلاما طائفيا باطلا أريد به باطل.

نؤكد مجددا بأن الفنان دريد لحام لا علاقة له إلا بهذه الصفحة الرسمية على موقع الفيسبوك والموثقة بالعلامة الزرقاء، وكذلك بقناة اليوتيوب الرسمية والتي تحمل اسمه.

و أضاف البيان إن كل التصريحات التي تنسب إليه بدون علمه أو اذنه، هي عبارة عن كذب وتلفيق، وجميع الحسابات عدا الحسابين المذكورين أعلاه هي حسابات مزورة، وكل ذلك لا يعبر عن رأي الفنان دريد لحام. اقتضى التنويه.