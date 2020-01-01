سوريا: تسجيل ثلاث اصابات جديدة بكوفيد19

الثلاثاء, 21 نيسان 2020 الساعة 21:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

سوريا: تسجيل ثلاث اصابات جديدة بكوفيد19

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الصحة تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 42 إصابة.

و ذكرت الوزارة في بيانها ان حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم 42 إصابة شفيت منها 6 اصابات وتوفيت ثلاث حالات.

و من الجدير ذكره ان فيروس كورونا تم اكتشافه اواسط شهر كانون اول (12) نهاية عام 2019 و عندما اكتشف الصين ان المرض معدي ابلغت منظمة الصحة العالمية بظهور مرض معدي نتيجة فيروس مجهول اطلق عليه حينها سارس-2 بتاريخ 31122019 فيما اعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطواريء الصحية بسبب مرض كوفيد-19 بتاريخ 30 كانون ثاني 2020 و ذلك بعد ثلاثين يوم من تاريخ علمها بالفيروس و بتاريخ 11 آذار صنفت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 على انه جائحة عالمية وكان عدد المصابين في العالم (126214) مصاب و في اليوم التالي و بتاريخ 12 آذار بدأ فيروس كورونا ينتشر بشكل تصاعدي حيث كان عدد الحالات في جميع ارجاء العالم 134500 حالة فقط و غالبيتها في الصين و ايطاليا التي شهدت حينها ارتفاع قياسي بعدد الحالات بتاريخ 11 اذار من 2000 حالة الى 10590 حالة خلال يوم واحد فيما ارتفع عدد المصابين في فرنسا الى 2181 حالة و بتاريخ 31 اذار أرتفع عدد الحالات في العالم الى 860761 حالة و هو ما يمثل ست اضعاف ما كان عليه الحال بتاريخ 12 آذار.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا