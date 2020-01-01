سوريا: تسجيل ثلاث اصابات جديدة بكوفيد19

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الصحة تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 42 إصابة.

و ذكرت الوزارة في بيانها ان حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم 42 إصابة شفيت منها 6 اصابات وتوفيت ثلاث حالات.

و من الجدير ذكره ان فيروس كورونا تم اكتشافه اواسط شهر كانون اول (12) نهاية عام 2019 و عندما اكتشف الصين ان المرض معدي ابلغت منظمة الصحة العالمية بظهور مرض معدي نتيجة فيروس مجهول اطلق عليه حينها سارس-2 بتاريخ 31122019 فيما اعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطواريء الصحية بسبب مرض كوفيد-19 بتاريخ 30 كانون ثاني 2020 و ذلك بعد ثلاثين يوم من تاريخ علمها بالفيروس و بتاريخ 11 آذار صنفت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 على انه جائحة عالمية وكان عدد المصابين في العالم (126214) مصاب و في اليوم التالي و بتاريخ 12 آذار بدأ فيروس كورونا ينتشر بشكل تصاعدي حيث كان عدد الحالات في جميع ارجاء العالم 134500 حالة فقط و غالبيتها في الصين و ايطاليا التي شهدت حينها ارتفاع قياسي بعدد الحالات بتاريخ 11 اذار من 2000 حالة الى 10590 حالة خلال يوم واحد فيما ارتفع عدد المصابين في فرنسا الى 2181 حالة و بتاريخ 31 اذار أرتفع عدد الحالات في العالم الى 860761 حالة و هو ما يمثل ست اضعاف ما كان عليه الحال بتاريخ 12 آذار.