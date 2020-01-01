بسبب فيروس كورونا..دولة أوروبية تسعى لطرد العمال الأجانب

جهينة نيوز

صادق برلمان إستونيا على قانون ينص على طرد العمال الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من الذين يفقدون وظائفهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث يُشكل المواطنون الأوكرانيون والروس والبيلاروس والأمريكيون أكبر فئات العمال الأجانب في البلاد.

وذكرت وكالة رويترز أن البرلمان وافق على القرار بعد تصويت 54 نائب لصالحه، مُقابل اعتراض40 نائب، مُضيفةً أن القانون لا يزال بحاجة إلى مصادقة رئيسة البلاد "كيرستي كاليولايد" عليه في الأسبوعين القادمين قبل أن يصبح ساري المفعول، فيما لا يحق لها رفضه إلا إذا تعارض مع الدستور.

ويأتي هذا بالتزامن توقّع البنك المركزي في إستونيا أن ينخفض الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 14%، في حال استمرار إجراءات العزل في البلاد حتى شهر آب القادم، كما توقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 13% بنهاية سنة 2020.

يُذكر أن السلطات الصحية في إستونيا سجلت إلى حد الآن أكثر من 1500 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما توفي منهم 43 حالة، منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.