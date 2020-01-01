بوتين يؤكد لروحاني ضرورة الاستمرار في المشاورات حول اتفاق أستانا بشأن سوريا

جهينة نيوز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري استمرار المشاورات بين روسيا وإيران حول عملية أستانا المتعلقة بسوريا بالإضافة إلى المحادثات الثلاثية مع تركيا".

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية قول الرئيس الروسي إن: "الدول الغربية تتحدث كثيرا عن حقوق الإنسان لكنها تتصرف بشكل مختلف من الناحية العملية"، مضيفًا، "العقوبات الأمريكية على ايران انتهاك لحقوق الإنسان". كما أكد بوتين ضرورة "الاستمرار بالمشاورات الإيرانية الروسية حول عملية أستانا بالإضافة إلى المحادثات الثلاثية مع تركيا".

ونقل الموقع تفاصيل اتصال هاتفي بين بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني، وأكد فيه الأخير أنه "من المهم توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين إيران وروسيا في مكافحة وباء كوفيد-19".

وكان الكرملين أعلن في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عددا من القضايا منها الوضع في سوريا، بالإضافة إلى تطورات فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الكرملين، اليوم، "تبادل الرئيسان الروسي والتركي وجهات النظر حول الوضع في سوريا بالتفصيل، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، وكذلك البروتوكول الإضافي لمذكرة سوتشي بتاريخ 17 أيلول/ سبتمبر 2018، الذي اعتمد في موسكو في 5 آذار/ مارس".