وزراء "أوبك+" يعقدون اجتماع جديد، لمناقشة أوضاع سوق النفط

جهينة نيوز

يُعقَد اليوم مؤتمر لبعض وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عبر الهاتف، وذلك لمناقشة تطورات سوق النفط، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز فسيُناقش الوزراء تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط على الفور وليس بدءاً من أول أيار المُقبل.

ويأتي هذا الاجتماع بعد هبوط العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أيار دون مستوى الصفر للمرة الأولى على الإطلاق، حيث تشهد أسواق النفط ضغوطات وتقلبات حادة في ظل تراجع الطلب العالمي على الخام جراء انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشاره.