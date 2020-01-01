منزل "مسكون" لمُعاقبة مُخالفي الحجر المنزلي

جهينة نيوز

قررت مسؤولة في إندونيسيا إخافة المخالفين لقواعد الحجر المنزلي المفروضة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، من خلال عزلهم داخل منزل مسكون بالأشباح.

ونشرت المسؤولة مرسوما جديدا لضبط حركة السكان في المنطقة للأشخاص الآتين من العاصمة جاكرتا ومدن كبرى أخرى، في ظل عدم احترام البعض لقواعد التباعد الاجتماعي والحجر الصحي لأسبوعين بعد وصولهم.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس" قالت المسؤولة الإقليمية في جزيرة جاوة الإندونيسية "كوسدينار سوكواتي": (فكرتنا هي أنه لدينا منزل مهجور أو مسكون في قرية ويجب إيداع المخالفين فيه).

وقد أودع إلى حد الآن خمسة أشخاص في الحجر داخل تلك المنازل بموجب هذه الإجراءات.، حيث نقلت الوكالة عن أحدهم قوله إنه لم ير أي شبح منذ بدء إقامته في هذا المنزل، حيث سينتظر الأحداث التي ستحصل تباعاً، ومُشيراً إلى أن مثل هكذا عقاب يصب في مصلحة الجميع، وقد لٌقّنه درساً.

وسجّلت الحكومة الإندونيسية إلى حد الآن إصابة 7135 شخص بفيروس كورونا، إضافةً لوفاة 616 حالة منها، وشفاء 842.