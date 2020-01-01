مناوشات بين الجيش السوري وعناصر تابعة لـ "قسد" في القامشلي

جهينة نيوز

اندلعت اليوم الاثنين اشتباكات بين عناصر من الجيش السوري ونقاط تابعة لميليشيات قسد، في مدينة القامشلي.

و ذكر مراسل " جهينة نيوز" إن عناصر الجيش حاولوا السيطرة على منطقة فاصلة بين قوات قسد والجيش السوري في منطقة مقاسم حي حلكو بالقامشلي، اندلعت على إثرها اشتباكات بين ميليشيا (الآساييش) الارهابية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري، حيث استمرت لأكثر من ساعة ثم انتهت دون ورود مزيد من المعلومات .

يأتي هذا في ظل استمرار الولايات المتحدة باستقدام تعزيزات عسكرية إلى منطقة الجزيرة في سوريا عبر الحدود العراقية، كان آخرها وصول 36 شاحنة إلى قاعدة الشدادي جنوبي الحسكة منتصف الأسبوع الفائت.