ايران.. عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغ 84802 والمتعافين 60965

جهينة نيوز:

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 84802 والمتعافين 60965 والمتوفين 5297 شخصا.

وقال جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1297 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كوفيد-19" ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين في البلاد الى 84802 شخصا.

واضاف، ان عدد المتعافين من المرض بلغ 60965 شخصا فيما توفي 88 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الاجمالي للمتوفين الى 5297 شخصا لغاية الان.

وسجل عدد الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية والذي بلغ 88 حالة انخفاضا نسبيا مقارنة مع اليوم الذي سبقه وهو 91 الذي سجل ارتفاعا نسبيا بعد اسبوع من الانخفاض المستمر.

ومنذ الثلاثاء الماضي انخفض عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس الى تحت المائة بعد فترة تراوحت الوفيات فيها بين 100 و 150.

واوضح جهانبور بان 3357 من المصابين بالفيروس حالتهم الصحية حرجة وهم يخضعون للعناية المركزة وقال، تم لغاية الان انجاز 365 الفا و 723 عملية اختبار لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا المستجد.