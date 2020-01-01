ضبط 525 كيلو غراماً من لحوم الفروج الفاسدة بدوما

جهينة نيوز:

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ورشة في مدينة دوما بداخلها 450 كيلو غراماً من نتر الفروج وجلوده معبأة داخل أكياس نايلون رائحتها كريهة وتحوي أوساخاً مختلفة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأشارت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان لها اليوم إلى أنه تم أيضاً ضبط 75 كيلو غراماً من ظهور ورقاب وجلود الفروج في الورشة ذاتها معبأة ضمن ثلاثة صناديق لم يتم تنتيرها بعد ومجهزة لصناعة لحم الكباب مبينة أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وإتلاف الكميات المخالفة أصولاً وإغلاق الورشة بالشمع الأحمر